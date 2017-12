POL-BN: Unter Alkoholeinfluss unterwegs - 31-jähriger PKW-Fahrer verursacht Verkehrsunfall in Bonn-Gronau

Bonn (ots) - Unter Alkoholeinfluss stehend war ein 31-jähriger Fahrzeugführer am frühen Samstagmorgen auf der B9 in Bonn-Gronau unterwegs. ++ Gegen 06:50 Uhr befuhr er mit seinem Fahrzeug die Friedrich-Ebert-Allee aus Richtung Bonn kommend,um über den Kreisel Helmut-Schmidt-Platz weiter in Richtung Bonn-Bad Godesberg zu fahren. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte vor einen Ampelmast. ++ Hierbei hatte der Fahrer jedoch Glück, dass er unverletzt blieb. ++ Durch die, den Unfall aufnehmenden Beamten der Polizeiwache Bad Godesberg wurde jedoch Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer festgestellt. ++ Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,36 Promille. ++ Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Seinen Führerschein musste der Fahrer noch an Ort und Stelle abgeben. ++ Es entstand ein Gesamtsachschaden von 5000,-- EUR ++ Den Fahrzeugführer erwartet nun ein entsprechendes Verkehrsstrafverfahren ++ Die weiteren Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall hat das zuständige Verkehrskommissariat 2 in Meckenheim übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Leitstelle



Telefon: 0228 - 15-3010

Fax: 0228-15-1219

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell