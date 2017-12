POL-BN: Von der Fahrbahn abgekommen - Folgenschwerer Verkehrsunfall in Königswinter-Sand

Bonn (ots) - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am 23.12.2017 in den frühen Morgenstunden im Bereich Königswinter-Sand. ++ Gegen 04:15 Uhr war eine 27-jährige PKW-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug auf der L268 (Sander Straße) aus Richtung Hennef-Uckerath in Fahrtrichtung Königswinter-Oberpleis unterwegs. Ausgangs einer S-Kurve verlor sie auf regennasser Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam ins Schleudern. Hierbei kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte vor einen Baum. Anschließend drehte sich der PKW nochmals um die eigene Achse und kam zwischen zwei weiteren Bäumen, entgegengesetzt zu Fahrtrichtung zum Stehen. ++ Durch den Aufprall auf den Baum wurde die Fahrzeugführerin so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der verunfallte PKW musste abgeschleppt werden. ++ Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 2.500,-- EUR ++ Die weiteren Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall hat das zuständige Verkehrskommissariat 1 in Bonn-Ramersdorf übernommen

