POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen - Richter erlässt Untersuchungshaftbefehl

Sichergestelltes Marihuana / Haschisch, Schreckschusswaffe, Klappmesser und mutmaßliches Dealgeld. (Foto: Polizei Bonn / EG Tannenbusch) Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Ein 24-jähriger Bonner wurde heute Mittag durch einen Richter des Amtsgerichtes Bonn in Untersuchungshaft geschickt. Ihm wird der Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Der Mann, der sich in einer größeren Personengruppe auf dem Kattowitzer Weg bewegte, sollte in der Nacht zu Freitag gegen 00:10 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung der Bonner City-Wache kontrolliert werden. Die Polizisten beobachteten, wie der Mann unmittelbar vor der Kontrolle eine Tüte wegwarf. Wie sich herausstellte, befanden sich in der Tüte etwa 40 Gramm Marihuana. Bei der anschließend bei ihm durchgeführten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten neben mutmaßlichem Dealgeld, einer Schreckschusswaffe und einem Klappmesser noch weiteres Rauschgift. Insgesamt wurden dort etwa 200 Gramm Marihuana und rund 190 Gramm Haschisch beschlagnahmt.

Der bereits polizeibekannte 24-jährige Tatverdächtige wurde am heutigen Tag nach ersten Ermittlungen der EG Tannenbusch dem Haftrichter des Bonner Amtsgerichts vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des Drogenhandels mit nicht geringen Mengen. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell