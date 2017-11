POL-BN: Königswinter: Alarmanlage vereitelt Einbruch - Zeugen gesucht

Bonn (ots) - In den frühen Abendstunden des gestrigen Donnerstages (16.11.17) waren Einbrecher in Königswinter aktiv. Zwischen 17:40 Uhr und 17:50 Uhr verschafften sie sich Zutritt zu dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Bergstraße in Oberdollendorf. Dort hebelten die Täter die Terrassentüre auf. Dabei wurde die Alarmanlage ausgelöst und die Unbekannten flüchteten ohne Beute vom Tatort.

Das zuständige KK 34 hat die Ermittlungen zu dem Geschehen aufgenommen und fragt: Wer hat im angegebenen Zeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht? Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228/15-0 mit der Polizei in Verbindung setzten.

Guter Einbruchschutz erschwert Tätern das Leben! Am kommenden Montag, 20.11.17, informieren unsere Präventionsspezialisten des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz ab 18:30 Uhr im Foyer des Polizeipräsidiums kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr zu Hause wirksam gegen Einbrecher schützen können. Melden Sie sich einfach kostenlos per Email (KKKPO.Bonn@polizei.nrw.de) oder Telefon (0228 15-76769) an.

