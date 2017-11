POL-BN: Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall in Sechtem - Rollerfahrer gestürzt

Bonn (ots) - Ein 59-jähriger Rollerfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Breslauer Straße schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann gegen 17:30 Uhr mit seinem Roller die Breslauer Straße in Fahrtrichtung Merten, als er aus bislang noch ungeklärten Gründen nach links auf die Gegenfahrspur geriet und dort gegen die Fahrzeugseite eines verkehrsbedingt mit Schrittgeschwindigkeit fahrendes Taxi stieß. Durch den Anstoß kam der 59-Jährige zu Fall und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde am Unfallort durch Rettungssanitäter behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Breslauer gesperrt werden.

