POL-BN: Wohnungseinbruch in Duisdorf - Zeugen gesucht

Bonn (ots) - Am Mittwoch (15.11.2017) kam es im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 20:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Duisdorf. Unbekannten Tätern gelang es die Terrassentür des Hauses in der Gellertstraße aufzuhebeln und sich so Zugang zu den Wohnräumen zu verschaffen. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten Schmuck. Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Nach erfolgter Spurensicherung hat das KK 34 die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am Tatort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.

