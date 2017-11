POL-BN: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten nach Frontalzusammenstoß mit Brückenpfeiler in Bonn-Tannenbusch

Bonn (ots) - Am Mittwoch, den 15.11.2017, gegen ca. 23.25 Uhr kam es zu einem Frontalzusammenstoß eines PKW mit einen Brückenpfeiler im Bereich Justus-von-Liebig-Straße / Am Krähenhorst in Bonn Tannenbusch.

Ein 23jähriger PKW-Führer befuhr die Brühler Straße in Richtung Justus-von-Liebig-Straße.

Der PKW Führer kam vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, touchierte im weiteren Verlauf einen Begrenzungspfahl und fuhr anschließend gegen einen geparkten PKW, bevor er an einem Brückenpfeiler zum Stehen kam.

Bei dem Unfall wurden der 23jährige und sein 25jähriger Beifahrer verletzt und durch sofort alarmierte Rettungskräfte vor Ort erstversorgt. Die Verletzten kamen mit Rettungstransportwagen in nahegelegene Krankenhäuser und wurden nach ambulanter Behandlung entlassen.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 45.000 Euro, der PKW wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell