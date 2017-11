POL-BN: Wohnungseinbruch in Bad Honnef - Wer hat etwas beobachtet?

Seien Sie wachsam und melden Verdächtiges sofort der Polizei über den Notruf 110. Bild-Infos Download

Bonn (ots) - In den frühen Abendstunden des gestrigen Dienstages (15.11.17) drangen Unbekannte in eine Wohnung auf der Lohfelder Straße ein. In der kurzen Abwesenheit des Bewohners von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr hebelten die Einbrecher die Terrassentür der Erdgeschosswohnung auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und flohen mit Beute in noch nicht bekanntem Umfang.

Nach erfolgter Spurensicherung hat das KK 34 die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat am Tatort zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.

