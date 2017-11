POL-BN: Bonn-Zentrum: Demonstrationen in der Innenstadt am Freitag, 17.11.2017

Bonn (ots) - Am Freitag (17.11. 2017) findet in Bonn eine Demonstration in der Bonner Innenstadt statt. Der Veranstalter erwartet etwa 50 Teilnehmer, davon 36 Kindergartenkinder, die für den Schutz der Gewässer auf die Straße gehen. Der Versammlungsaufzug führt ab 10 Uhr über folgende Strecke:

Im Krausfeld - Heerstraße - Dorotheenstraße - Breite Straße - Sterntorbrücke - Friedensplatz - Vivatsgasse - Münsterplatz - Vivatsgasse - Friedensplatz - Sterntorbrücke - Breite Straße - Maxstraße - Vorgebirgstraße - Frankenbadplatz.

Es kann zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

