POL-BN: Graurheindorf: Zwei Automatenaufbrecher nach Zeugenhinweis vorläufig festgenommen

Bonn (ots) - In den Nachtstunden zu Dienstag (14.11.2017) brachen zwei zunächst Unbekannte einen Zigarettenautomaten auf der Estermannstraße auf. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die Tat gegen 01:35 Uhr und informierte unverzüglich die Polizei. Mehrere Funkstreifenwagen eilten zum Tatort und konnten zwei Verdächtige auf Grundlage der guten Personenbeschreibung der Zeugin nach kurzer Flucht in Tatortnähe stellen und überprüfen. Der 17-jährige und der 24-jährige Tatverdächtige führten jeweils ein Bündel Geldscheine und eine größere Menge Münzgeld mit sich. Beide wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Nach ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen und erkennungsdienstlicher Behandlung wurden die jungen Männer in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bonn auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 35 dauern an.

