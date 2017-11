POL-BN: Rheinbach: Kriminalpolizei ermittelt nach Tageswohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Bonn (ots) - Die kurze Abwesenheit der Hausbewohner nutzten Einbrecher am Montagnachmittag (13.11.2017) im Rheinbacher Ortsteil Wormersdorf. Die Täter verschafften sich zwischen 17:10 Uhr und 17:45 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus in der Lohestraße. Dazu schlugen die Unbekannten die Scheibe der Terrassentür ein und gelangten so in die Wohnräume. Die Täter erbeuteten Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt. Das Kriminalkommissariat 34 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 bei der Polizei zu melden.

