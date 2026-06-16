Zentrale Polizeidirektion Hannover

ZPD-H: Mehr Platz, mehr Komfort, mehr Tierwohl: Neue Hundezwingeranlage in Ahrbergen eröffnet - Ein neues Zuhause auf Zeit für Niedersachsens Polizeihunde

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Hannover (ots)

Nach rund sieben Jahren Planung und Bauzeit hat die Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen gestern ihre neue Hundezwingeranlage in Ahrbergen offiziell eingeweiht. Entstanden ist eine moderne und tierschutzkonforme Unterbringung für die Polizeidiensthunde, die während ihrer Ausbildung und ihres Aufenthalts vor Ort optimale Bedingungen bietet.

Der Weg bis zur Fertigstellung war anspruchsvoll. Die ersten Planungen begannen bereits 2019, wurden jedoch aufgrund geänderter tierschutzrechtlicher Vorgaben grundlegend überarbeitet. In enger Abstimmung mit dem zuständigen Veterinäramt und unter Berücksichtigung der Anforderungen der Tierschutz-Hundeverordnung entstand schließlich ein zukunftsfähiges Konzept.

Joost van Cruchten vom Staatlichen Baumanagement Südniedersachsen erklärte: "An diesem Projekt waren rund ein Dutzend Firmen beteiligt, und bei der Planung und Umsetzung gab es viele Anforderungen zu berücksichtigen. Eine besondere Herausforderung war beispielsweise die Lage im Hochwassergebiet. Umso mehr freut es mich, dass dank der guten Zusammenarbeit alles reibungslos verlaufen ist. Die entstandene Anlage erfüllt in jeder Hinsicht die hohen Anforderungen."

Mit dem feierlichen Spatenstich im Juli 2025 fiel der Startschuss für das Bauprojekt. Die Fertigstellung war ursprünglich für Anfang 2026 vorgesehen. Ein ungewöhnlich kalter und langer Winter sorgte jedoch für Verzögerungen: Zwar waren die Tiefbauarbeiten bereits abgeschlossen, die Montage der Fertigmodule für die Zwinger konnte aufgrund der Witterung jedoch nicht wie geplant erfolgen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Auf dem Gelände entstanden 34 neue Hundezwinger mit einer Mindestfläche von jeweils 16 Quadratmetern. Einige verfügen zusätzlich über einen eigenen Freilaufbereich. Holzböden, schwenkbare Futternäpfe und geschützte Rückzugsorte in Form von Hundehütten sorgen für eine tiergerechte Ausstattung. Ergänzt wird die Anlage durch eine moderne Futterküche, die nach aktuellen Hygienevorgaben geplant wurde und künftig für die Lagerung und Vorbereitung des Futters genutzt wird.

Eine wichtige Rolle spielte dabei Michael Rehberg, Leiter des Zentralen Diensthundwesens. Er begleitete das Projekt von den ersten Planungen an, koordinierte die unterschiedlichen Beteiligten und sorgte maßgeblich für einen reibungslosen Ablauf. Für ihn ist die neue Anlage zugleich ein besonderer Meilenstein: Es ist das letzte große Projekt seiner Laufbahn vor dem Eintritt in den Ruhestand. "Ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben und ich freue mich, dass wir heute das Ergebnis dieser hervorragenden Zusammenarbeit präsentieren können. Mir ist es sehr wichtig, dass unsere Diensthunde optimale Bedingungen vorfinden und das haben wir erfolgreich umgesetzt", betonte Rehberg.

Mit der neuen Hundezwingeranlage investiert die Polizei nicht nur in moderne Infrastruktur, sondern vor allem in das Wohl ihrer Diensthunde. Die Anlage setzt Maßstäbe für eine zeitgemäße und tiergerechte Unterbringung und schafft beste Voraussetzungen für die Ausbildung der vierbeinigen Einsatzkräfte.

Der Polizeipräsident der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen, Roger Fladung, machte deutlich: "Diese neue Anlage zeigt, was uns wichtig ist: gute Arbeitsbedingungen für unsere Kolleginnen und Kollegen und die bestmögliche Unterbringung unserer Diensthunde. Ein engagiertes Planungsteam hat hier hervorragende Arbeit geleistet. Durch eine gute Kommunikation und die enge Zusammenarbeit der Beteiligten haben alle an einem Strang gezogen. Entstanden ist eine der modernsten Anlagen ihrer Art - und ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung des Diensthundewesens in unserer Polizei."

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