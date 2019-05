FW Ratingen: Brand in Ratingen-Eggerscheidt - Rauchpilz weithin sichtbar

Feuerwehr Ratingen

Ratingen-Eggerscheidt, Zu den Höfen, 14:02 Uhr, 13.05.19

Ein weithin sichtbarer, großer Rauchpilz am blauen Himmel über Ratingen beunruhigte viele Bürger. Gegen 14:02 Uhr wurde der Kreisleitstelle in Mettmann ein Brand in Ratingen-Eggerscheidt gemeldet. Die Feuerwehr Ratingen rückte daraufhin mit Kräften der Berufsfeuerwehr und des Löschzuges Hösel-Eggerscheidt aus. In der Nähe eines landwirtschaftlichen Gebäudes brannten Holz und Reifen in voller Ausdehnung. Der Brand wurde mit einen B-Rohr und zwei C-Rohren, teilweise unter schwerem Atemschutz, bekämpft. Eine Ausbreitung des Brandes konnte durch den schnellen Einsatz verhindert werden.

Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.

