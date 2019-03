Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt - Feuerwehr Ratingen im Einsatz

Ratingen (ots)

Ratingen-Mitte, Hauser Ring, 08:53 Uhr, 25.03.19

Um 08:53 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen zu einer Gasausströmung auf den Hauser Ring gerufen. Bei Bauarbeiten war eine Mitteldruckgasleitung beschädigt worden, Erdgas trat unter Druck aus.

Als die Feuerwehr Ratingen an der Einsatzstelle eintraf, hockte einer der Bauarbeiter in der Baugrube und hielt seinen Daumen auf das Loch in der Leitung. Hierdurch war die Gasleitung erst einmal abgedichtet. Die Feuerwehr führte sofort Messungen durch und sicherte die Einsatzstelle. Den kurze Zeit später eintreffenden Mitarbeiter der Stadtwerke Gas gelang es, gemeinsam mit der Feuerwehr, die Leitung mittels Dichtmaterial wieder so zu flicken, dass keine Gefahr mehr bestand. Anschließend wurde die Leitung komplett freigelegt und repariert.

Die Feuerwehr Ratingen war mit Kräften der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienstes, sowie der Sondereinheit ABC, dem Messzug und dem Standort Mitte ausgerückt. (J. Neumann)

