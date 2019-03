FW Ratingen: Sturmtief "Eberhard" - 1. Folgemeldung

Feuerwehr Ratingen

Sturmtief "Eberhard" - 1. Folgemeldung

Ratingen

Stadtgebiet Ratingen, 17:15 Uhr Der Hauptteil des Sturmtiefes ist vor kurzem über das Stadtgebiet hinweggezogen. Aktuell geht die Zahl der unwetterbedingten Notrufe allmählich zurück. In Ratingen West und in Lintorf haben sich Teile von Flachdächern gelöst und wurden durch die Feuerwehr soweit gesichert, dass keine Gefahr mehr von Ihnen ausgehen kann. In Tiefenbroich droht derzeit noch ein Baugerüst umzustürzen, Kräfte der Feuerwehr sind dabei es zu sichern. Im Umfeld des S-Bahnhof Ratingen Ost wurde durch einen Ast der Fahrdraht abgerissen; bis zur Reparatur ist kein Zugverkehr auf der Linie S6 möglich. Aktuell wird noch an sechs Einsatzstellen gearbeitet. 23 Einsätze wurden bereits beendet.

