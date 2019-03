Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Sturmtief "Eberhard" trifft aus Stadtgebiet Ratingen, erste Einsätze

Ratingen (ots)

Stadtgebiet Ratingen, 16:00 Uhr Das für den heutigen Nachmittag angesagte Sturmtief "Eberhard" hat gegen 15:30 Uhr das Ratinger Stadtgebiet erreicht. Bereits seit 15:00 Uhr stehen alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr in Ihren jeweiligen Standorten in Bereitschaft. Auf der Hauptfeuer- und Rettungswache am Voisweg wurde der Führungsstab Ratingen aktiviert und koordiniert seitdem von dort aus alle Feuerwehreinsätze im Stadtgebiet. Aktuell wird an sieben sturmbedingten Einsatzstellen gearbeitet, zwölf Einsätze wurden bereits beendet.

Weitere Meldungen und Bilder folgen.

Im Einsatz sind die Berufsfeuerwehr sowie die Löschzüge Mitte, Tiefenbroich, Lintorf, Breitscheid, Hösel, Eggerscheidt, Homberg, Schwarzbach und die Sondereinheit IuK mit ca. 120 Einsatzkräften

