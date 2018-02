Ratingen (ots) - Ratingen-Hösel, S-Bahnhof, 27.02.2018, 07:20 Uhr

Am S-Bahnhof Hösel kam es in den Morgenstunden zu einem dramatischen Zwischenfall. Ein auf den gerade einfahrenden S-Bahn wartender Schüler stürzte und fiel genau zwischen den Zug und die Bahnsteigkante. Wie durch ein Wunder wurde der Junge hierbei jedoch nicht schwerwiegend verletzt. Beherzt eingreifenden Mitreisende informierten sofort den Zugführer und zogen den kleinen Patienten anschließend unter dem Zug hervor. Nach intensiver Untersuchung durch den Rettungsdienst wurde er anschließend in ein nahegelegenes Unfallkrankenhaus transportiert. Aufgrund der Meldung "Person unter Zug" waren zahlreiche Rettungskräfte alarmiert worden, diese betreuten im Anschluss an die Rettungsmaßnahmen die zum Teil sehr erschrockenen Augenzeugen bei denen es sich überwiegend ebenfalls um Kinder und Jugendliche handelte. Großer Dank gebührt an dieser Stelle dem Personal des benachbarten Seniorenwohnheims, das sofort und unbürokratisch einen abgetrennten Raum sowie große Mengen Tee, Kaffee und Kekse für die Unterbringung und Versorgung zur Verfügung stellte. Da durch die Einsatzmaßnahmen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei die Sperrung der S-Bahn Strecke erforderlich war, kam es zu Störungen und Verzögerungen im Bahnverkehr. Alle im Zug befindlichen Passagiere wurden über den glücklichen Ausgang des Einsatzes informiert bevor der Zug seine Fahrt fortsetzen konnte. Ferner wurden die Schulen der betroffenen Schüler informiert. Alle betreuten Schüler wurden den Eltern übergeben oder setzten den Schulweg nach Rücksprache fort. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Hösel/Eggerscheidt und Mitte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst

