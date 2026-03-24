Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Geschädigter Fußballfan zu Eigentumsdelikt im Hannoveraner HBF gesucht - Vorfall im Rahmen der Rückreise im Fußballderby Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig

Hannover (ots)

Am vergangenen Freitag, den 20. März 2026, trafen die beiden Fußballvereine Hannover 96 und Eintracht Braunschweig in ihrer Derbypartie in Hannover aufeinander. Im Rahmen der Abreisephase kam es gegen 22:30 Uhr zu einem versuchten Diebstahl eines Fanschals zum Nachteil eines derzeit unbekannten geschädigten Mannes aus Braunschweig und Umgebung.

Der Tatverdächtige (deutsch, 35) versuchte im Hauptbahnhof Hannover im Bereich der Gastronomieecke bei den Gleisen 11/12 den Fanschal eines Fans von Eintracht Braunschweig zu entwenden, wobei der Geschädigte stürzte. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung der Bahnsteige 9/10, wo ihn Einsatzkräfte der Bundespolizei stoppten. Anhand der Videoüberwachungsanlage konnte die ursprüngliche Tat erst im Nachgang festgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Geschädigte bereits vor der Kontaktaufnahme vom Tatort entfernt. Er bestieg den RE 70 (95837) von Hannover nach Braunschweig, wo er den Zug um 22:48 Uhr am Braunschweiger Hauptbahnhof wieder verließ.

Der Geschädigte war bekleidet mit einer dunklen Outdoorjacke, einer hellen Jeans, weißen Straßensneaker mit schwarzen "Nike"-Logo auf der Seite, einer grauen Mütze mit gelben Logo und einem gelben Fanschal von Eintracht Braunschweig.

Die Bundespolizeiinspektion Hannover leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls ein. Der Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Hannover telefonisch unter 0511/30365-0 zu melden oder per Mail an bpoli.hannover@polizei.bund.de zu wenden.

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