BPOL-HH: Führungswechsel bei der Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

Hamburg (ots) - Polizeidirektor Thomas Seifert verabschiedet sich - neuer Inspektionsleiter wird Polizeidirektor Dirk Reitmaier

Polizeidirektor Thomas Seifert verlässt die Bundespolizei am Flughafen Hamburg. Mit einer Unterbrechung war Seifert insgesamt sechseinhalb Jahre Inspektionsleiter. Bereits in wenigen Tagen wird er sich seiner neuen Aufgabe stellen und nach Afghanistan ausreisen. Dort beginnt er Mitte Mai als stellvertretender Leiter des GPPT (Deutsches Polizeiprojektteam - German Police Project Team (GPPT)) seinen Dienst.

Heute Mittag verabschiedete der Präsident der Bundespolizeidirektion Hannover, Dr. Martin Kuhlmann, Polizeidirektor Thomas Seifert und übertrug Polizeidirektor Dirk Reitmaier die Leitung der Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg. Hierzu hatten sich am Flughafen Hamburg zahlreiche Gäste von benachbarten Behörden und Unternehmen eingefunden. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch das verstärkte Holzbläserquintett des Bundespolizeiorchesters Hannover unter der Leitung von Jörg Wassenberg

"In Ihrer Amtszeit, Herr Seifert, hat die internationale und nationale Luftfahrt eine hochdynamische Entwicklung erlebt, gerade auch hier in Hamburg. Es gibt keinen Stillstand, nur Wachstum und Verdichtung. Die Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg und genauso der Airport selbst sind Ihnen bei ihrer Arbeit immer eine Herzensangelegenheit gewesen.", so Präsident Dr. Kuhlmann in seiner Ansprache.

Seifert selbst dankte allen anwesenden Gästen für die jahrelange gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Besonderer Dank ging an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne die es ihm nicht möglich gewesen wäre, die täglichen Herausforderungen am Flughafen Hamburg zu meistern.

Der neue Inspektionsleiter, Dirk Reitmaier, bedankte sich bei seinem Vorgänger und freut sich auf seine zukünftigen Herausforderungen. Unter dem Motto "Perspektivwechsel" sieht er seiner neuen Aufgabe als Inspektionsleiter der Bundespolizei am Flughafen Hamburg positiv entgegen. Reitmaier freut sich auf ein starkes Team und weiterhin gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Behörden und Unternehmen.

Dirk Reitmaier war zuvor an der Bundespolizeiakademie in Lübeck als stellvertretender Leiter des Lehrbereiches Aus- und Fortbildung tätig.

