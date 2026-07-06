Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit Schreckschusswaffe an der Grenze erwischt

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Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Samstagabend an der deutsch-niederländischen Grenze einen 19-Jährigen erwischt, der in seinem Rucksack eine Schreckschusswaffe dabeihatte.

Der 19-jährige Rumäne reiste zuvor mit einem PKW über die BAB 30 aus den Niederlanden nach Deutschland ein. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Mann gegen 23:40 Uhr abends auf dem Parkplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges entdeckten die Beamten in einem Rucksack eine Schreckschusspistole hinter dem Beifahrersitz. Solche Pistolen sind in der Regel der Originalwaffe sehr ähnlich. Die erforderliche Erlaubnis zum Führen dieser Waffe konnte der Mann nicht vorlegen.

Die Beamten nahmen dem Mann die Waffen ab und stellten diese sicher. Er muss sich jetzt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

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