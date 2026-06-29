Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Verdacht des Diebstahls - Untersuchungshaft

Bild-Infos

Download

Bunde (ots)

Ein 30-jähriger Mann ist in der Nacht von Freitag auf Samstag an der deutsch-niederländischen Grenze von der Bundespolizei verhaftet worden. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Dem Mann wird Diebstahl vorgeworfen. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Der gesuchte Mann war Fahrgast in einem grenzüberschreitend verkehrenden Bus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Fernreisebus in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 05:00 Uhr auf der Rastanlage Bunderneuland an der BAB 280 angehalten und kontrolliert.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Senegalese von der Justiz gesucht wurde. Ihm wird Diebstahl im besonders schweren Fall zur Last gelegt.

Da Fluchtgefahr bestand, hatte das zuständige Gericht die Untersuchungshaft angeordnet und Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

Nach einem Kurzaufenthalt im Polizeigewahrsam wurde der 30-Jährige direkt am Samstagvormittag einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell