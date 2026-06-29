Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl an der Grenze

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Bunde (ots)

Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hat die Bundespolizei am frühen Sonntagmorgen an der deutsch-niederländischen Grenze den Haftbefehl gegen einen gesuchten 33-Jährigen vollstreckt.

Der 33-Jährige war Fahrgast in einem international verkehrenden Reisebus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Fernreisebus gegen 5:15 Uhr auf der Rastanlage Bunderneuland an der Autobahn 280 kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des 33-jährigen Bulgaren stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde. Grund war eine nicht bezahlte Geldstrafe von 1.000 Euro wegen eines Fahrlässigen Verstoßes gegen das Auslandspflichtversicherungsgesetz aus dem Jahr 2025. Um der Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen zu entgehen, bezahlte er die offene Forderung bei den Bundespolizisten. Damit konnte er einen drohenden Gefängnisaufenthalt abwenden und seine Reise fortsetzen.

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