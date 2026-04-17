Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl am Hauptbahnhof vollstreckt

Bad Bentheim (ots)

Am Donnerstag hat die Bundespolizei einen mit Haftbefehl gesuchten Mann im Hauptbahnhof Osnabrück festgenommen. Der 28-Jährige muss für knapp einen Monat ins Gefängnis.

Der Mann war durch eine Streife der Bundespolizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 00:15 Uhr im Osnabrücker Hauptbahnhof kontrolliert worden. Ein Abgleich seiner Personaldaten mit dem Fahndungssystem ergab eine Ausschreibung der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Festnahme.

Der Deutsche war wegen unerlaubter Einfuhr von Cannabis gerichtlich zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von knapp einem Monat verurteilt worden. Da er im Ausland lebt, wurde der 28-Jährige schließlich durch die zuständige Staatsanwaltschaft zur Festnahme ausgeschrieben.

Lediglich die Zahlung einer Geldstrafe von 1200,- Euro hätte den Gefängnisaufenthalt abwenden können.

Weil der Verhaftete den haftbefreienden Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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