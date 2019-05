Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Unbekannter befriedigt sich vor junger Frau

Zeugenaufruf der Bundespolizei

Sande / Oldenburg (Oldb.) (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich Dienstagabend auf der Zugfahrt von Sande nach Oldenburg vor einer 20-Jährigen selbst befriedigt. Die Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei ereignete sich der Vorfall zwischen 21:00 und 21:44 Uhr.

Die 20-jährige Bahnreisende war gegen 21 Uhr im Bahnhof Sande in den letzten Reisezugwagen einer verspäteten NordWestBahn in Richtung Oldenburg gestiegen. Sie setzte sie sich allein in eine Vierersitzgruppe. Der unbekannte Mann stieg ebenfalls in Sande mit ihr in den Zug und setzte sich in die Vierersitzgruppe neben ihr.

Nachdem der Mann die junge Frau offensichtlich eine Weile gemustert hatte, bemerkte die 20-Jährige, dass der Unbekannte sich offensichtlich in seiner Hose an seinem Geschlechtsteil sexuell stimulierte.

Bei der verspäteten Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Oldenburg gegen 21:44 Uhr verließ der Mann den Zug. Er wird wie folgt beschrieben:

- ca. 20 bis 23 Jahre alt, - etwa 175 bis 180 cm groß - kurze, dunkelblonde, zur Seite gegelte Haare

bekleidet mit:

- dunkelbrauner Jacke - beiger Hose, mit Gummizug an den Beinen - weiß-rot kariertem Hemd - schwarzen Schuhe

Die Auswertung der Videoaufnahmen aus den Überwachungskameras der NordWestBahn wurde veranlasst. Die Bundespolizei in Oldenburg führt in diesem Fall die erforderlichen Ermittlungen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 0441 218380 zu melden.

