Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: 62-Jähriger mit gefälschtem Führerschein erwischt

Bad Bentheim (ots)

BAB 30; Parkplatz Waldseite Süd; Das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) Bad Bentheim hat am Mittwochmorgen auf der BAB 30 einen 62-jährigen Autofahrer mit einem gefälschten Führerschein erwischt. Der deutsche Staatsangehörige war zuvor aus den Niederlanden mit einem PKW mit deutscher Zulassung (Kreis Borken) in das Bundesgebiet eingereist. Gegen 09:00 Uhr hatten die Beamten das Fahrzeug auf dem Parkplatz "Waldseite-Süd" angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung des vorgelegten polnischen Führerscheins wurden entsprechende Fälschungsmerkmale festgestellt. Weitere Recherchen auf der Dienststelle der Bundespolizei bestätigten den Verdacht, dass es sich bei dem vorgelegten Dokument um einen "totalgefälschten" polnischen Führerschein handelte. Zudem wurde ermittelt, dass der Mann überhaupt keine Fahrerlaubnis besitzt. Den in Nordrhein-Westfalen lebenden Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politieeenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen). Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

Daniel Hunfeld

Telefon: 05924 7892 111

E-Mail: Daniel.Hunfeld@Polizei.Bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell