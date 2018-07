BPOL-BadBentheim: Unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

Bad Bentheim (ots) - Am Donnerstagnachmittag haben Bundespolizisten einen 29-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war unter dem Einfluss von Drogen auf der Autobahn unterwegs. Der Mann wurde zuvor gegen 16:00 Uhr bei Bad Bentheim - nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden - als Fahrer in einem PKW mit niederländischer Zulassung festgestellt. Weil ein Drogenschnelltest bei dem nervös wirkenden Niederländer auf den Konsum von Drogen anschlug, wurde dem Mann daher eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 EUR wurde zudem erhoben. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

