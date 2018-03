Nordhorn (ots) - B 213; Frensdorfer Haar; Dem "Grenzüberschreitenden Polizeiteam (GPT)" Bad Bentheim sind am Donnerstagabend an der deutsch-niederländischen Grenze zwei Drogenschmuggler ins Netz gegangen. Das gleich recht schnell nervös wirkende Duo war in einem aus den Niederlanden eingereisten PKW über die B 213 in Richtung Nordhorn unterwegs, als das Auto mit deutscher Zulassung von dem Grenzüberschreitenden Polizeiteam angehalten und kontrolliert wurde. Der Fahrer und auch Beifahrer verstrickten sich schnell in Widersprüche, u.a. auch hinsichtlich des Reisegrundes. In einem auf der Rücksitzbank befindlichen Rucksack entdeckten die Beamten dann schließlich rund 1,2 Kg Marihuana. Die Drogen mit einem "Straßenverkaufswert" von über 10.000,- Euro wurden beschlagnahmt. Gegen den 31-jährigen Serben und 38-jährigen Deutschen aus dem Weser-Ems-Gebiet wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sie werden sich jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz (Einfuhr einer nicht geringen Menge) verantworten müssen. Das Zollfahndungsamt Essen am Dienstsitz in Nordhorn hat zuständigkeitshalber die abschließende Bearbeitung übernommen.

- - - - - - - -

Das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politieeenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen). Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch.

