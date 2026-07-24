Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven
BPOL-CUX: Gewässerverunreinigung auf der Nordsee
Cuxhaven (ots)
Ein Satellit der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) hat am Donnerstagabend, dem 23.07.2026, eine Gewässerverunreinigung in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone festgestellt. Diese befand sich 180 km nordwestlich von Helgoland.
Die Ausdehnung des Ölfilms wurde bei einem anschließenden Überflug durch das Ölaufklärungsflugzeug des Havariekommandos optisch bestätigt.
Das Bundespolizeischiff BP83 BAD DÜBEN stellte vor Ort einen leicht silbrigen Film mit einer Ausdehnung von 2,0 mal 0,9 Kilometern fest. Die Verunreinigung wurde als "nicht bekämpfungsfähig" eingestuft.
Für die weiteren Ermittlungen wurden zwei Gewässerproben und eine Hintergrundbelastungsprobe gezogen. Ein möglicher Verursacher der Verunreinigung konnte vor Ort nicht ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch den maritimen Ermittlungsdienst der Bundespolizei aufgenommen.
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