Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Fahrschein- und Snackautomaten mit Eisenstange mutwillig beschädigt

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Neustrelitz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (01.08.26) meldeten Zeugen der Landespolizei, dass ein Mann mit einer Eisenstange mehrere Automaten auf dem Hauptbahnhof Neustrelitz beschädigte.

Die eingesetzten Kräfte der Landespolizei trafen vor Ort auf einen 18-jährigen Deutschen, der eine Eisenstange mit sich führte, und hielten ihn bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest.

Der Heranwachsende hatte in zerstörerischer Wut das Display eines Fahrkartenautomaten und zwei Snackautomaten unbrauchbar gemacht. Im Zusammenhang mit der Tat zog er sich offenbar eine Verletzung an der Hand zu.

Zeugen hatten zuvor laute Geräusche aus dem Bahnhofsbereich wahrgenommen, den jungen Mann bei der Zerstörung beobachtetet und umgehend die Polizei verständigt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille.

Bei seiner Befragung gab der junge Mann an. wütend und hungrig gewesen zu sein. Um an die im Automaten befindlichen Lebensmitteln zu gelangen, habe er diese mit der Eisenstange beschädigt.

Der 18-Jährige darf sich nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung verantworten.

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