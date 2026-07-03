Bundespolizeiinspektion Stralsund
BPOL-HST: Haftbefehl im Reisezug vollstreckt
Neustrelitz, Neubrandenburg (ots)
Am Donnerstag (02.07.2026) wurde durch Bundespolizisten im Regionalzug von Neubrandenburg nach Neustrelitz ein russischer Staatsangehöriger verhaftet.
Der 25-Jährige konnte bei der Befragung im Zug keine Ausweisdokumente vorweisen. Eine nähere Überprüfung ergab die Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Berlin aus dem vorangegangenen Monat.
Ursächlich hierfür war die Verurteilung des Mannes im Dezember 2024 wegen Körperverletzung. Demnach hatte das Amtsgericht Tiergarten gegen ihn eine Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro oder 80 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe ausgesprochen.
Der Mann, der schon vorher wegen anderer Delikte polizeilich in Erscheinung getreten war, verfügte nicht über genügend Geldmittel und wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.
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