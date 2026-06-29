Bundespolizeiinspektion Stralsund
BPOL-HST: Bundespolizei schnappt Fahrraddiebe am Bahnhof Stralsund
Stralsund (ots)
Freitagabend (26.06.26) konnten Bundespolizisten nach einem Zeugenhinweis am Bahnhof Stralsund den versuchten Fahrraddiebstahl durch zwei junge Männer vereiteln.
Nach Eingang des Hinweises begaben sich die Beamten sofort zur Fahrradabstellanlage und stellten einen Täter fest. Der 22-jährige Deutsche manipulierte am Schloss eines BMX-Fahrrades, konnte dieses jedoch nicht aufhebeln. Der zweite Täter, ein 19-Jähriger, entfernte sich zunächst unbemerkt, wurde aber wenig später im Stadtgebiet von Stralsund angetroffen.
Auf die Tat angesprochen, verstrickten sich beide Männer in Widersprüche. Darüber hinaus sind sie bereits mehrfach wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls polizeibekannt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie aus der Bundespolizeiwache am Bahnhof entlassen.
Beide Männer müssen sich nun wegen des Versuches eines besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.
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