PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Haftbefehl und viel Promille

Lübeck-Travemünde (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am Eröffnungstag der Travemünder Woche einen estnischen Staatsangehörigen am Haltepunkt Lübeck-Travemünde Strand. Hierbei kam ein Haftbefehl und eine unerwartet hohe Promillezahl zutage.

Im Rahmen der Travemünder Woche 2026 führt die Bundespolizeiinspektion Kiel verstärkte Kontrollen auf der Bahnstrecke Lübeck-Travemünde und den Bahnhöfen und Haltepunkten durch. In diesem Zusammenhang kontrollierte eine Streife am 17.07.2026 gegen 21:00 Uhr einen 34-jährigen Esten am Haltepunkt Lübeck-Travemünde Strand. Bei der Überprüfung der Personalien des in Berlin lebenden Mannes kam ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin zutage. Er war nach einer vollstreckbaren Strafentscheidung eines Berliner Amtsgerichts flüchtig. Da der Mann während der Kontrolle leichte Ausfallerscheinungen zeigte, wurde ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab dann doch unerwartet einen Wert von knapp 4,4 Promille. Alkoholsucht wurde sogleich als Grund angeben. Der Este konnte die geforderte Geldstrafe i.H.v. 600,- Euro nicht beibringen und war insofern der JVA zu übergeben. Er wurde noch kurz dem Rettungsdienst vorgestellt und war wege- und transportfähig. Im Anschluss wurde der 34-Jährige kurz nach 00:00 Uhr der JVA Lübeck zum Antritt seiner Ersatzfreiheitsstrafe von -20- Tagen übergeben.

Rückfragen bitte an:

   -	André Fischer - Pressestelle Bundespolizeiinspektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kiel
Pressestelle
André Fischer
Telefon: 0431/ 980 71 - 119
E-Mail: presse.kiel@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.

Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.

Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kiel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 11:35

    BPOL-KI: Passersatz für den Sohn - Haftbefehl für den Vater

    Puttgarden/Fehmarn (ots) - Am 02.07.2026 erschien ein Mann auf der Dienststelle des Bundespolizeireviers in Puttgarden/Fehmarn. Sein Antrag auf einen Passersatz für seinen Sohn musste jedoch erstmal hinten anstehen, da er selbst per Haftbefehl gesucht wurde. Am Donnerstag, 02.07.2026 gegen 11:30 Uhr erschien ein 29-jähriger Deutscher auf dem zur Bundespolizeiinspektion Kiel gehörenden Bundespolizeirevier in Puttgarden ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 12:46

    BPOL-KI: Angriff auf Zugbegleiter in Travemünde - Bundespolizei sucht Zeugen

    Lübeck-Travemünde (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Kiel ermittelt gegen zwei unbekannte Tatverdächtige nach einer mutmaßlichen Körperverletzung gegen einen Zugbegleiter am 24.06.2026 am Bahnhof Lübeck Travemünde-Strand. Auf dem Bahnhof befanden sich viele Reisende. Die Bundespolizei sucht Zeugen. Am Mittwoch, 24.06.2026 gegen 11:30 Uhr befand sich ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren