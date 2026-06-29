Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: KORREKTUER zur Meldung: "Angriff auf Zugbegleiter in Travemünde - Bundespolizei sucht Zeugen"

Travemünde (ots)

Die Bundespolizeiinspektion hat am 29.06.2026, 12:46 Uhr eine Pressemitteilung zu "Angriff auf Zugbegleiter in Travemünde - Bundespolizei sucht Zeugen" veröffentlicht. Bei der Angabe des Wochentags zum Vorfall ist ein Fehler unterlaufen. Entgegen der Meldung war die mutmaßliche Tat nicht am Dienstag, sondern am MITTWOCH, 24.06.2026. Die Änderung ist in ots bereits veranlasst. Mit Bitte um Kenntnisnahme und ggf. Änderung bei bereits veröffentlichten Beiträgen.

André Fischer - Pressestelle Bundespolizeiinspektion Kiel

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