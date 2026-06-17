Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Verletzter Bussard aus Gleis im Kieler Hauptbahnhof gerettet.

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Kiel (ots)

Am Dienstagnachmittag stellten zwei Bundespolizistinnen einen verletzten Bussard im Gleis im Kieler Bahnhof fest. Er konnte sicher aus dem Gleisbereich gerettet und im Anschluss einer Tierauffangstation übergeben werden.

Gegen 15:30 Uhr am 16.06.2026 begaben sich zwei Polizistinnen der Bundespolizeiinspektion Kiel gerade auf Streife im Kieler Hauptbahnhof, als ihnen ein im Gleis 6a kurz vor dem Prellbock sitzender Greifvogel auffiel. Er wirkte offensichtlich verletzt und war nicht in der Lage, selbstständig davonzufliegen. Vermutlich war der zu den tagaktiven Jagdvögeln zählende Himmelsstürmer auf der Suche nach Nahrung entweder mit einem einfahrenden Zug kollidiert oder ist desorientiert gegen den Prellbock geflogen. Die Streife stellte daraufhin die Sicherheit her und rettete den Himmelstürmer aus dem Gefahrenbereich. Offensichtliche Verletzungen wies der Vogel zunächst nicht auf. Nach dem Festhalten des nicht alltäglichen Einsatzes auf Bild wurde der Greifvogel gegen 16:30 Uhr einer Wildtierauffangstation übergeben. Dabei ließ eine erste Begutachtung einen gebrochenen Flügel vermuten.

Rückfragen bitte an:

- André Fischer - Pressestelle Bundespolizeiinspektion Kiel

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