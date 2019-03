Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Neustadt/Holstein: Zivilcourage - Jugendliche waren aufmerksam und verhinderten dadurch Suizidversuch

Kiel (ots)

Zwei Jugendliche sahen, wie sich eine Person in die Gleise legte und alarmierten die Polizei.

Sonntagnachmittag, 03.03.2019, kurz vor 18.00 Uhr, waren zwei Jungen, 14 und 15 Jahre alt, mit ihrem Fahrrad in Neustadt/Holstein unterwegs. Als sie in die Nähe der Bahngleise kamen, sahen sie einen jungen Mann, der über einen Zaun in Richtung Gleise kletterte. Der Mann war ihnen kurz vorher bereits begegnet und hatte "komisch" auf sie gewirkt. Die beiden Jugendlichen sahen, dass der junge Mann sich, nachdem er über den Zaun geklettert war, in die Gleise legte. Ihnen war sofort klar, dass sie etwas unternehmen mussten und gaben mit ihrem Smartphone einen Notruf ab. Die Bundespolizei veranlasste sofort die Sperrung der Bahnstrecke. Da sich eine Streife im Bereich Neustadt befand, fuhr diese sofort mit Sonder- und Wegerechten zum Ereignisort und fand dort den jungen Mann vor, der seine Suizidabsichten auch sofort einräumte. Auch die beiden jugendlichen Zeugen befanden sich in der Nähe und wurden durch die Bundespolizisten ausdrücklich für ihr couragiertes Handeln gelobt. Der junge Mann wurde anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Es kam zu mehreren Zugverspätungen.

"Die Jugendlichen haben eindeutig Zivilcourage bewiesen und das ist ausdrücklich lobenswert. Das Verhalten des jungen Mannes kam ihnen komisch vor und sie sind nicht einfach weitergefahren. Dadurch das sie den Notruf gewählt haben, haben sie wahrscheinlich sein Leben gerettet, auf jeden Fall aber den Suizidversuch verhindert."

