BPOL-HB: Zugkollision: Mann schiebt fünf Einkaufswagen über Bahnstrecke

Bremen (ots) - Hauptbahnhof Bremen, Bahnstrecke Richtung Oldenburg, 16.11.2017 / 18:19 Uhr

Bremen. Ein unbekannter Mann hat fünf entwendete Einkaufswagen über eine zweigleisige Bahnstrecke geschoben. Aus unbekannten Gründen nutzte er am Donnerstagabend einen gesperrten Eisenbahnerweg am Bremer Hauptbahnhof, um zum ehemaligen Güterbahnhofsgebäude zu gelangen. Ein Einkaufswagen blieb in den Gleisen stecken. In dem Moment näherte sich die Nordwestbahn 83376 aus Oldenburg und riss den Einkaufswagen noch 30 Meter mit. Der Wagen im Wert von ca. 350 Euro wurde zerstört.

An der Bahn entstanden nur Kratzer am Schienenräumer. Fahrgäste wurden bei der Schnellbremsung nicht verletzt. Durch den Vorfall verspäteten sich drei Züge um insgesamt 67 Minuten. Der Verursacher ließ die Einkaufswagen zurück und flüchtete unerkannt.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Der Mann könnte Zeugen aufgefallen sein, als er mit fünf Einkaufswagen am Bremer Hauptbahnhof unterwegs war. Zeugenhinweise werden erbeten: Telefon 0421/162995

