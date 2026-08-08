Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Fall 1 von 2: Tatverdächtiger nach mutmaßlichem Rucksackdiebstahl durch Bundespolizei vorläufig festgenommen

Hamburg (ots)

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll es am 07.08.2026 gegen 22:50 Uhr zu einem Diebstahl im ICE 584 auf Gleis 5 des Bahnhofs Hamburg-Harburg gekommen sein. Demnach soll der 48-jährige deutsche Staatsangehörige den Zug ohne Rucksack betreten und ihn anschließend mit dem Diebesgut (einem Rucksack mit Kopfhörern und einem Laptop) wieder verlassen haben. Anschließend habe er sich vom Bahnsteig entfernt.

Der 29-jährige Geschädigte bemerkte kurze Zeit später den Diebstahl und ortete das Signal seiner Kopfhörer selbstständig. Er informierte umgehend die Einsatzkräfte des Bundespolizeireviers im Harburger Bahnhof. Diese fahndeten nach dem Tatverdächtigen und werteten parallel die Videoaufzeichnung der entsprechenden Kameras aus.

Auf dem Bahnsteig zu Gleis 4 konnte der Tatverdächtige schließlich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung wurden die Kopfhörer unter der aufgesetzten Kappe des 48-Jährigen gefunden. Zur weiteren Bearbeitung wurde er dem Bundespolizeirevier im Bahnhof Hamburg-Harburg zugeführt.

Nach der Befragung führte der Tatverdächtige die Beamten zu dem Ablageort des Laptops am Neuländer Platz. Das gesamte Diebesgut im Wert von etwa 1.700 Euro konnte dem Geschädigten anschließend wieder ausgehändigt werden. Gegen den 48-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

Ein Amtsarzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der u. a. wegen Diebstahls polizeibekannte Mann zur Haftprüfung der Untersuchungshaftanstalt zugeführt. Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg.

RH

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