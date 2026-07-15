Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: DB-Mitarbeiter auf Hamburger S-Bahnsteig angegriffen- Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen-

Hamburg (ots)

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn (m.38) am 14.07.2026 um 19:30 Uhr im S-Bahnhaltepunkt Neugraben durch einen bislang unbekannten männlichen Täter angegriffen und verletzt worden sein.

Über das Verletzungsbild des Geschädigten können von der Bundespolizei keine Angaben gemacht werden! Nach Einschreiten von Zeugen ließ der Täter vom Geschädigten ab und flüchtete, bevor die bundespolizeilichen Einsatzkräfte aus dem Bundespolizeirevier Harburg eintrafen, unerkannt vom Tatort.

"Zurzeit werden die umfangreichen gespeicherten Videoaufnahmen der entsprechenden Überwachungskameras u.a. der S-Bahnstation Neugraben durch Bundespolizisten gesichtet und ausgewertet."

Der Geschädigte wurde vor Ort durch eine Rettungswagen-Besatzung versorgt und zur akuten ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Der Opferschutz der Bundespolizeiinspektion Hamburg hat bereits Kontakt mit ihm aufgenommen und Hilfsmaßnahmen angeboten.

"Hintergründe, Motiv sowie die Umstände der Tat sind jetzt Gegenstand der weiteren bundespolizeilichen Ermittlungen. Diese werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt und wurden bereits umfangreich aufgenommen."

Weitere Medienauskünfte über die Angaben der Pressemitteilung hinaus können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden. Die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Hamburg bittet von weiteren Medien-Nachfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Die weiteren Ermittlungen der Bundespolizei werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

"RC"

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