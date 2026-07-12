Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Erfolgreiche Zusammenführung - Pudelmix sicher zurück bei seinem Besitzer

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Hamburg (ots)

Am 10.07.2026 gegen 19:11 Uhr erschien eine 32-jährige Finderin im Bundespolizeirevier Hamburg Harburg und gab einen herrenlosen Hund ab. Die Finderin gab an, soeben den Hund vor dem Bahnhof Harburg ohne Besitzer angetroffen zu haben. Der Hund sei demnach ziellos umhergelaufen.

Ein Beamter nahm den Pudelmix entgegen und betreute ihn in der Wache. Dort wurde der Hund fürsorglich mit Wasser und Spielzeug versorgt. Dem PK46 der Landespolizei Hamburg sowie dem Tierheim in der Süderstraße wurde der Fundhund durch die Bundespolizei gemeldet. Der 30-jährige Besitzer des Hundes meldete sich kurze Zeit später selbstständig beim PK46 der Landespolizei Hamburg und erkundigte sich, ob sein Hund gefunden worden sei. Ihm wurde mitgeteilt, dass der Hund gerade fürsorglich von der Bundespolizei betreut wird und er beim Bundespolizeirevier Hamburg Harburg den Hund abholen kann.

Der Pudelmix wurde abschließend wohlbehalten im Bundespolizeirevier Hamburg Harburg an seinen erleichterten und dankbaren Besitzer gegen 20:02 Uhr übergeben.

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WL

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