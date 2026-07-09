Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Verletzte Graugans durch Bundespolizisten aus dem Gleisbereich gerettet

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Hamburg (ots)

Am 09.07.2026 gegen 04:04 Uhr befanden sich Bundespolizisten bei Einsatzmaßnahmen "mögliche Personen im Gleisbereich" im Gleisbereich am Bahnhof Dammtor und konnten dabei im Gleisbereich zwar keine Personen, aber auf Höhe der Kennedybrücke eine stark verletzte Graugans feststellen. Durch die Bundespolizei waren eine Gleissperrung und eine Stromabschaltung für den betroffenen Streckenbereich bereits angeordnet.

Die Gans hatte offensichtliche Verletzungen an einem Flügel sowie an einem Fuß und konnte sich nicht mehr selbstständig fortbewegen. Durch die Bundespolizisten wurde die Gans aus dem Gleisbereich gerettet und die betroffene Streckensperrung wurde wieder aufgehoben. Mit einem Dienstfahrzeug wurde die verletzte Gans zunächst zum Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof gebracht und dort durch die Bundespolizisten fürsorglich betreut.

In Rücksprache mit dem Schwanenvater transportierten Bundespolizisten die verletzte Gans zur Untersuchung und Versorgung der Verletzungen zum Tierheim in der Süderstraße.

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WL

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