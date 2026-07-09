PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Verletzte Graugans durch Bundespolizisten aus dem Gleisbereich gerettet

BPOL-HH: Verletzte Graugans durch Bundespolizisten aus dem Gleisbereich gerettet
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots)

Am 09.07.2026 gegen 04:04 Uhr befanden sich Bundespolizisten bei Einsatzmaßnahmen "mögliche Personen im Gleisbereich" im Gleisbereich am Bahnhof Dammtor und konnten dabei im Gleisbereich zwar keine Personen, aber auf Höhe der Kennedybrücke eine stark verletzte Graugans feststellen. Durch die Bundespolizei waren eine Gleissperrung und eine Stromabschaltung für den betroffenen Streckenbereich bereits angeordnet.

Die Gans hatte offensichtliche Verletzungen an einem Flügel sowie an einem Fuß und konnte sich nicht mehr selbstständig fortbewegen. Durch die Bundespolizisten wurde die Gans aus dem Gleisbereich gerettet und die betroffene Streckensperrung wurde wieder aufgehoben. Mit einem Dienstfahrzeug wurde die verletzte Gans zunächst zum Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof gebracht und dort durch die Bundespolizisten fürsorglich betreut.

In Rücksprache mit dem Schwanenvater transportierten Bundespolizisten die verletzte Gans zur Untersuchung und Versorgung der Verletzungen zum Tierheim in der Süderstraße.

Hinweis:

Es können keine weiteren Bilder zur Verfügung gestellt werden.

WL

Rückfragen bitte an:

Pressesprecher
Woldemar Lieder
Telefon: 0173-678 34 61
E-Mail: pressestelle.hamburg@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Bundespolizeiinspektion Hamburg
Wilsonstraße 49 - 53b
22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hamburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hamburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren