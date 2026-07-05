Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Körperverletzung durch Bisse gegen Sicherheitsdienstmitarbeiter und Sachbeschädigung im Bundespolizeirevier

Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll im S-Bahnhof Reeperbahn am 04.07.2026 gegen 01:50 Uhr ein Mann (Alter: 18 Jahre) versucht haben einen Sicherheitsdienstmitarbeiter der DB Sicherheit (Alter: 38 Jahre) zu schlagen und zu treten. Zudem soll der Tatverdächtige dem Geschädigten mehrfach in die Unterarme gebissen haben. Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt, lehnte jedoch die Anforderung eines Rettungswagens ab.

Im Vorfeld fiel der syrische Staatsangehörige Sicherheitsdienstmitarbeitern der DB Sicherheit im S- Reeperbahn auf, da er Frauen verbal belästigte und sich auf den Bahnsteigboden direkt am Gleisbereich hinlegte. Im Rahmen der Maßnahmen des Sicherheitsdienstes musste der Mann durch mehrere Sicherheitsdienstmitarbeiter zu Boden gebracht und dort bis zum Eintreffen der angeforderten Bundespolizei beruhigt werden. Dabei versuchte er in Richtung eines Sicherheitsdienstmitarbeiters zu treten und zu schlagen. Zudem soll der Tatverdächtige durch die Strickjacke des 38-jährigen Sicherheitsdienstmitarbeiters mehrfach in dessen Unterarme gebissen haben.

Da sich der 18-jährige Tatverdächtige auch beim Eintreffen der Bundespolizei aggressiv verhielt, musste er gefesselt dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt werden. Im Bundespolizeirevier konnte die Identität des Mannes zweifelsfrei festgestellt werden. Im Gewahrsamsbereich trat er mehrfach gegen ein Sichtfenster, sodass es zersprang und beschädigt wurde. Die Durchführung eines Atemalkoholtestes ergab einen Promillewert von 0.0. Der Tatverdächtige zeigte offensichtliche, drogenbedingte Ausfallerscheinungen. Er musste mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren auf Grund des Straftatverdachts "Körperverletzung und Sachbeschädigung" eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

WL

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