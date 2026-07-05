Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizei im Bahnbereich anlässlich der Veranstaltung "Schlagermove" in Hamburg - Bundespolizei zieht positive Bilanz

Hamburg (ots)

Am 04.07.2026 war die verstärkte Bundespolizeiinspektion Hamburg im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation (BAO) aufgrund der Veranstaltung "Schlagermove" im bahnpolizeilichen Bereich im Einsatz. Bei dieser Massenveranstaltung konnten Beeinträchtigungen an Bahnanlagen nicht ausgeschlossen werden.

Als bundespolizeiliche Einsatzschwerpunkte wurden vorab die S-Bahnhöfe Reeperbahn und Landungsbrücken bestimmt. Bundespolizeiliches Ziel war es hier Auswirkungen auf den Bahnbereich sowie mögliche körperliche Auseiandersetzungen zu verhindern.

Nennenswerte Sachverhalte:

Gegen 20:04 Uhr soll ein 42-jähriger Mann sich geweigert haben den Sanitätsstützpunkt am S-Bahnhof Landungsbrücken zu verlassen. Auch nach Eintreffen hinzugerufener Bundespolizisten verhielt sich der deutsche Staatsangehörige unkooperativ und weigerte sich den Bereich zu verlassen. Bei den polizeilichen Maßnahmen versuchte er einen Bundespolizisten zu treten, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Nach ausreichender Beruhigung wurde der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und verließ den Bereich. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren mit dem Straftatverdacht "Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte" eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden zuständigkeitshalber durch die Landespolizei Hamburg geführt.

Gegen 20:20 Uhr soll ein 24-jähriger Mann im S-Bahnhof Reeperbahn mehrfach gegenüber Bundespolizisten seine Mittelfinger mit beiden Händen gezeigt und trotz Aufforderung auch das Verhalten nicht eingestellt haben. Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde daraufhin ein Strafverfahren mit dem Straftatverdacht "Beleidigung" eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Insgesamt kann im bahnpolizeilichen Bereich von einem störungsfreien Einsatzverlauf, insbesondere bei der An- und Abreise der Teilnehmer, gesprochen werden. Das taktische Sicherheitskonzept der Bundespolizei im bahnpolizeilichen Bereich ging vollends auf.

Die Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Hamburger Polizei und der DB-Sicherheit verlief auch in diesem Einsatz wiederholt sehr gut.

WL

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