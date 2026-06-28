Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mann entblößt sich vor Bundespolizisten und greift Polizeibeamten an-

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Hamburg (ots)

Am 27.06.2026 geriet ein Mann (m.41) durch sein permanentes ordnungsstörendes Verhalten im Hamburger Hauptbahnhof mehrfach in das Visier eingesetzter Bundespolizisten. Der Beschuldigte war nicht alkoholisiert und geriet aus nicht nachvollziehbaren Gründen völlig "außer Rand und Band". Schon in den Nachmittagsstunden viel der einschlägig polizeilich bekannte Mann mehrfach als Ordnungsstörer auf. So betrat er, trotz bestehenden Hausverbotes, einen Drogeriemarkt in der Wandelhalle. Der Ladendetektiv forderte daraufhin eine Streife der Bundespolizei gegen 14.00 Uhr an.

"Während der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien zog der polnische Staatsangehörige plötzlich seine Hose herunter, entblößte sich und zeigte den eingesetzten Bundespolizisten sein Geschlechtsteil."

Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Exhibitionistischen Handlungen und Hausfriedensbruch) eingeleitet. Anschließend musste der Tatverdächtige wieder vollständig angekleidet entlassen werden. Gegen 21.00 Uhr betrat der Beschuldigte wiederholt verbotener Weise den Drogeriemarkt in der Wandelhalle des Hauptbahnhofes und soll einen Schokoriegel im Wert von 0,59 Cent entwendet haben. Wiederum wurde über den Ladendetektiv eine Streife der Bundespolizei angefordert. Bei einer erneuten fahndungsmäßigen Kontrolle der Personalien verhielt sich der Beschuldigte grundlos umgehend äußerst aggressiv.

"Plötzlich schubste der Beschuldigte einen eingesetzten Bundespolizisten und versuchte diesen mit einem gezielten Kopfstoß zu verletzen. Der Polizeibeamte konnte dem Angriff ausweichen und brachte den polnischen Staatsangehörigen daraufhin kontrolliert zu Boden."

Der Tatverdächtige wurde gefesselt zum Bundespolizeirevier auf dem Hachmannplatz vor dem Hauptbahnhof gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab 0,0 Promille. Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Beschuldigten fest. Der Mann wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen und bekam in einer Zelle der Bundespolizei ausreichend Gelegenheit zur Beruhigung. Anschließend musste der Tatverdächtige wieder entlassen werden.

"Der Mann ist im Polizeisystem insbesondere aufgrund von Eigentumsdelikten einschlägig bekannt. Gegen den Beschuldigten wurden weitere Strafverfahren (Verdacht Diebstahl, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruch) eingeleitet."

Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt. Die zentrale Ausländerbehörde in Hamburg wurde schriftlich über den Verdacht der strafbaren Handlungen informiert.

"RC"

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