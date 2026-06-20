Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Geschädigte hilft beim Tragen eines Kinderwagens und wird dabei bestohlen - Ortung des gestohlenen Pads - Nach Fahndung Festnahme der Tatverdächtigen durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll eine Frau (Alter: 43 Jahre) am 19.06.2026 gegen 19:30 Uhr im Hamburger Hauptbahnhof auf einem Treppenabgang zum Bahnsteig zu den Gleisen 13 und 14 ein hochpreisiges Pad aus einem Rucksack entwendet haben. Der Wert des erlangten Stehlgutes lag bei ca. 500 EUR.

Die 44-jährige Geschädigte bemerkte das Fehlen des Pads und meldete umgehend den Diebstahl in der Sicherheitswache am Hamburger Hauptbahnhof, sodass durch die Bundespolizei umfangreiche Videosichtungen und Fahndungsmaßnahmen durchgeführt werden konnten. Die Geschädigte gab an, dass sie die Tathandlung bemerkt habe. Sie habe einer Reisenden ihre Hilfe auf dem Treppenabgang angeboten und beim Heruntertragen eines Kinderwagens geholfen. Dabei sei ihr Pad aus ihrem Rucksack durch eine unbekannte Person entwendet worden. Sie könne ihr Pad nun orten.

Über die durchgeführte Videosichtung konnten durch die Bundespolizei Fahndungsbilder der Täterin erstellt werden.

Die Geschädigte konnte das entwendete Pad im Bereich der Deichtorhallen orten. Durch Zivilfahnder der Bundespolizeiinspektion Hamburg konnte die Tatverdächtige, auf die die Fahndungsbilder aus der Videosichtung zutrafen, dort um 20:16 Uhr wiedererkannt und festgenommen werden. Das Stehlgut wurde dabei aufgefunden und sichergestellt. Zudem wurde ein Reizstoffsprühgerät aufgefunden und sichergestellt. Die moldauische Tatverdächtige musste nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Gegen die 43-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des Straftatverdachts "Diebstahls mit Waffen" eröffnet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Das sichergestellte Pad konnte an die überglückliche Geschädigte im Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof ausgehändigt werden.

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizei vor Diebstählen: "Seien Sie aufmerksam und achten Sie besonders auf Ihre Wertgegenstände in Zügen und in Bahnhöfen! Lassen Sie niemals Koffer, Gepäckstücke oder Handtaschen in Bahnhöfen oder Zügen unbeaufsichtigt! Beanzeigen Sie jeden Diebstahl - nur so können die Taten aufgeklärt und die Täter überführt werden!"

WL

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell