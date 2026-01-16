Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Einsatz am Hamburger Hauptbahnhof: Französische Bulldogge "Candy" sicher zurück bei seinem Besitzer

Ein weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots)

Am 15.01.2026 gegen 11:21 Uhr erschien ein Finder in der gemeinsamen Sicherheitswache am Hamburger Hauptbahnhof und gab einen herrenlosen Hund ab. Der Finder gab an, soeben den Hund vor dem Hamburger Hauptbahnhof auf dem Hachmannplatz ohne Besitzer angetroffen zu haben. Der Hund sei demnach ziellos umhergelaufen.

Ein Beamter nahm die französische Bulldogge entgegen und brachte ihn zur weiteren Abklärung zum Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof. Dort wurde der Hund fürsorglich mit Wasser und Spielzeug versorgt.

Der Besitzer des Hundes meldete sich umgehend beim Tierheim und erkundigte sich, ob sein Hund gefunden worden sei. Parallel rief die Bundespolizei beim Tierheim an und meldete den Fund einer französischen Bulldogge. Das Tierheim teilte dem Hundebesitzer diese Information mit. Der überglückliche Besitzer machte sich sofort auf den Weg zur Polizeiwache am Hauptbahnhof. Er gab gegenüber den Bundespolizisten an, dass sein Hund "Candy" beim Ausladen des Fahrzeugs in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs plötzlich verschwunden sei. Eine sofortige Suche habe nicht zum Erfolg geführt und er habe sich sehr um seinen Hund gesorgt.

Candy wurde abschließend wohlbehalten im Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof an seinen erleichterten und dankbaren Besitzer übergeben.

