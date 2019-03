Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Über zwei Promille: Mann mit Schusswaffe sorgt für Polizeieinsatz im Hauptbahnhof

Hamburg (ots)

Am 30.03.2019 gegen 06.15 Uhr informierte ein besorgter Passant die Bundespolizei über einen Mann mit einer Schusswaffe im Eingangsbereich zum Hamburger Hauptbahnhof. Umgehend begaben sich mehrere Streifen der Bundes- und Landespolizei in eine Nahbereichsfahndung. Beamte der Hamburger Polizei konnten den Mann am S-Bahnsteig im Hauptbahnhof stellen und vorläufig festnehmen.

Bei der Durchsuchung der Kleidung wurde eine Schreckschusspistole mit einem Magazin im Hosenbund des polnischen Staatsangehörigen aufgefunden und sichergestellt. Bundespolizisten verbrachten den Mann (m.42) zum Bundespolizeirevier; ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Eine Berechtigung (kleiner Waffenschein) zum Führen einer Schreckschusswaffe hat der Mann nicht. Die Überprüfung der Personalien ergab fünf Fahndungsnotierungen verschiedener Staatsanwaltschaften zur Aufenthaltsermittlung wegen diverser Straftaten. Gegen den polizeilich bekannten Mann mit festem Wohnsitz in Hamburg wurde ein Verfahren (Verstoß Waffengesetz) eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann das Bundespolizeirevier ohne Pistole wieder verlassen.

