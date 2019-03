Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Tatverdächtiger nach Fahrraddiebstahl im Hamburger Hauptbahnhof gestellt-

Hamburg (ots)

Am 14.03.2019 gegen 00.05 Uhr beobachtete ein Passant, wie ein junger Mann gewaltsam ein Kettenschloss an einem am Hauptbahnhof abgestellten Rennrad "knackte" und anschließend mit dem Fahrrad in die Wandelhalle fuhr.

Der Zeuge informierte umgehend zwei eingesetzte Beamte der Bundespolizei und der Polizei Hamburg in der gemeinsamen Sicherheitswache.

Die Polizeibeamten konnten aufgrund des Zeugenhinweises den Tatverdächtigen mit dem zuvor entwendeten Fahrrad am S-Bahnsteig im Hauptbahnhof stellen.

Gegen den polizeilich bekannten Mann (m.24) wurde ein Strafverfahren (besonders schwerer Fall des Diebstahls) eingeleitet; nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der deutsche Staatsangehörige wieder entlassen werden. Das Rennrad wurde sichergestellt.

Zuständigkeitshalber werden die weiteren Ermittlungen vom LKA der Polizei Hamburg geführt.

