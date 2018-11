BPOL-HH: Heroin beschlagnahmt- Festnahme im Hamburger Hauptbahnhof- Zuführung in die U-Haftanstalt

Hamburg (ots) - Am 14.11.2018 gegen 03.30 Uhr nahmen Bundespolizisten einen Mann (m.42) im Hamburger Hauptbahnhof fest. Zuvor informierten Reisende eine Präsenzstreife der Bundespolizei über einen aggressiven Mann in einem Wartehäuschen am Bahnsteig 3, der offensichtlich Drogen konsumierte.

Die Polizeibeamten konnten den Mann im Wartehäuschen antreffen und er gab umgehend den Drogenkonsum zu. Weiterhin händigte der Beschuldigte den Bundespolizisten ein Briefchen Heroin aus.

Der Beschuldigte wurde daraufhin dem Bundespolizeirevier zugeführt. Bei der Durchsuchung der Bekleidung konnten die Polizeibeamten in der Jackentasche einen Beutel mit 86 Gramm Heroin auffinden und beschlagnahmen.

Gegen den polizeilich bekannten Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zuständigkeitshalber wird der deutsche Staatsangehörige über das LKA 68 der Polizei Hamburg der U-Haftanstalt zugeführt.

Pressesprecher

Rüdiger Carstens

Mobil 0172/4052 741

E-Mail: ruediger.carstens@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

https://twitter.com/bpol_nord



Bundespolizeiinspektion Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell