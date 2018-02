BPOL-HH: Zivilfahnder der Bundespolizei nehmen mutmaßlichen Serientäter fest- Schlafende Fahrgäste in S-Bahnen bestohlen- Zuführung in die U-Haftanstalt

Hamburg (ots) - Im Rahmen einer zielgerichteten Fahndung gegen Taschendiebe konnten Zivilfahnder der Bundespolizei einen mutmaßlichen "Serien-Schläfertäter" (m.25) am 25.02.2018 gegen 06.45 Uhr nach umfangreichen Observationsmaßnahmen nach einem Handy-Diebstahl in einer S-Bahn der Linie S 1 im S-Bahnhaltepunkt Ohlsdorf festnehmen. Aufgrund von Videoaufnahmen aus Überwachungskameras ist der moldauische Staatsangehörige für insgesamt sieben Taten an schlafenden Fahrgästen dringend tatverdächtig.

Der Beschuldigte geriet zuvor durch sein tätertypisches Verhalten bereits im Hamburger Hauptbahnhof in das Visier der eingesetzten Zivilfahnder. Der Mann bestieg anschließend diverse S-Bahnen und suchte während der Fahrten nach geeigneten Opfern.

Auf der Fahrt vom S-Bahnhaltepunkt Barmbek Richtung Ohlsdorf entdeckte der Beschuldigte dann in einer S-Bahn der Linie S 1 ein geeignetes Opfer. Der Geschädigte (m.25) schlief alkoholisiert auf einer Sitzbank. Der Beschuldigte durchsuchte die Kleidung des Geschädigten und entwendete ihm sein mitgeführtes Smartphone im Wert von 500 Euro.

Während der Observation beobachteten die eingesetzten Fahnder den Diebstahl und nahmen den Beschuldigten fest.

Der Geschädigte aus Hamburg-Lohbrügge hatte den Diebstahl nicht bemerkt, das Smartphone wurde dem 25-Jährigen wieder ausgehändigt.

Der Beschuldigte wurde im Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof erkennungsdienstlich behandelt. Aufgrund von Videoaufzeichnungen aus Überwachungskameras ist der Beschuldigte dringend tatverdächtig seit dem 28.01.2018 sechs weitere Taten an schlafenden Fahrgästen begangen zu haben. Dabei konnte der Tatverdächtige Smartphones, Bargeld und Bekleidung erbeuten.

Gegen den moldauischen Staatsangehörigen wurde ein weiteres Strafverfahren (besonders schwerer Fall des Diebstahls) eingeleitet.

Der Beschuldigte wurde heute der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

