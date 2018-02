BPOL-HH: Drei Personenunfälle im Hamburger Bahnbereich

Hamburg (ots) - Am 25.02.2018 ist es zwischen 00.10 Uhr und 08.30 Uhr zu zwei Personenunfällen im S-Bahnbereich sowie einem Unfall im Bahnhof Bergedorf gekommen. Zwei Männer verstarben aufgrund der schweren Verletzungen am Unfallort; ein junger Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Bei den weiteren Angaben handelt es sich um erste Sachstände; die weiteren Ermittlungen der Bundespolizei dauern noch an. Angaben über Betriebsstörungen im Bahnverkehr können von der Bundespolizei nicht gemacht werden!

Fall 1: Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei wurde ein bislang noch nicht identifizierter Mann am 25.02.2018 gegen 00.10 Uhr ca. 700 Meter vor dem S-Bahnhaltepunkt Wellingsbüttel von einer S-Bahn der Linie S 1 im Gleisbereich überrollt. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen; der Leichnam wurde durch Kräfte der Feuerwehr in das Institut für Rechtsmedizin überführt. Bundespolizisten waren zur Unfallaufnahme vor Ort; die Ermittlungen zur Identifizierung dauern noch an (Personaldokumente konnten nicht aufgefunden werden). Die Ermittlungen zur Unfallursache werden in alle Richtungen geführt und dauern ebenfalls noch an. Beteiligte Einsatzkräfte: Feuerwehr, Polizei Hamburg, DB-Mitarbeiter, Bundespolizei-

Fall 2: Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei wurde ein Mann (m.23) am 25.02.2018 gegen 06.20 Uhr im S-Bahnhaltepunkt Eidelstedt von einer S-Bahn der Linie S 21 teilweise überrollt. Passanten retteten den Verletzten auf den Bahnsteig und führten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch. Der deutsche Staatsangehörige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Bundespolizisten waren zur Unfallaufnahme vor Ort. Nach jetzigem Sachstand erlitt der 23-Jährige Kopf- und Fußverletzungen. Über die Schwere der Verletzungen können von der Bundespolizei keine Angaben gemacht werden. Nach Auswertung der Videoaufnahmen aus entsprechenden Überwachungskameras kann die Bundespolizei ein Fremdverschulden ausschließen. Der Mann torkelte am Bahnsteig entlang und fiel selbstständig in den Gleisbereich.

Beteiligte Einsatzkräfte: Feuerwehr, Polizei Hamburg, DB-Mitarbeiter, Bundespolizei-

Fall 3: Nach jetzigem Sachstand wurde am 25.02.2018 gegen 08.30 Uhr ein Mann von einer Regionalbahn im Bahnhof Bergedorf (Gleis 2) erfasst. Der Mann verstarb aufgrund seiner Verletzungen noch am Unfallort; der Leichnam wurde in das Institut für Rechtsmedizin überführt. Nach erstem Sachstand ist von einem Suizid auszugehen; von daher erfolgen keine weiteren Angaben (diese Meldung erfolgte nur aufgrund anhaltender Medienanfragen).

